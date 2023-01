Certaines théories complotistes sont donc vraies : les révélations d’Elon Musk

Elon Musk, propriétaire de Twitter, a révélé une opération secrète de Pfizer visant à censurer les critiques des vaccins sur la plateforme.

« Plus de dossiers Twitter », a déclaré Musk. « Certaines théories complotistes sont en fait vraies ».

Musk faisait référence à un communiqué officiel Twitter Files d’Alex Berenson, critique des vaccins à ARNm, qui a été personnellement ciblé par Twitter et a gagné un procès contre la plateforme de médias sociaux.

1/ My first #TwitterFiles report: how @scottgottliebmd – a top Pfizer board member – used the same Twitter lobbyist as the White House to suppress debate on Covid vaccines, INCLUDING FROM A FELLOW HEAD OF @US_FDA!

Thanks @elonmusk for opening these files.https://t.co/UbHlmtjELP

— Alex Berenson (@AlexBerenson) January 9, 2023