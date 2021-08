Invité du Club de l’été mercredi sur les ondes de Europe 1 le 18 août, Michel Cymes s’est confié sur la crise du coronavirus.

« Nous sommes 66 millions de Français, il y a 200 000 personnes qui manifestent dans les rues dans toute la France. Je pense qu’il faudrait arrêter d’en parler, parce qu’ils ne représentent rien », a-t-il tonné. Et de poursuivre : « L’énorme majorité des Français est pour la vaccination, l’énorme majorité des Français est pour le pass sanitaire. Il n’y a pas d’autre solution aujourd’hui ».

« Moi je suis vacciné, j’ai mon pass sanitaire et je peux vous dire que si demain je vais au cinéma ou que je retourne au Parc des Princes, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés et qui ont leur pass sanitaire et pas des égoïstes qui ne pensent qu’à eux et pas à la collectivité« .