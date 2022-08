« C’est au-delà de l’imagination » : Les polonais font la queue pendant des jours pour acheter du charbon avant l’hiver

Il y a plusieurs semaines, nous avons rapporté qu’au milieu des prix ahurissants du gaz et de l’électricité en Europe, la Deutsche Bank prévoyait qu’un nombre croissant d’allemands vont utiliser du bois pour se chauffer, une prévision qui semble être réalisée puisque les recherches allemandes de bois de chauffage (« brennholz ») sur Google ont depuis explosé :

Mais si les Allemands ne « cherchent » encore que dans le domaine virtuel, pour d’innombrables Polonais, la recherche est bien réelle.

Selon l’agence Reuters, alors que la Pologne se prélasse encore dans la chaleur de la fin de l’été, des centaines de voitures et de camions ont déjà fait la queue à la mine de charbon Lubelski Wegiel Bogdanka, tandis que les habitants, craignant la pénurie hivernale, attendent jour et nuit pour faire le plein de combustible de chauffage en prévision de l’hiver froid qui s’annonce, dans des files d’attente rappelant l’époque communiste.

Artur, 57 ans, un retraité, est venu en voiture de Swidnik, à quelque 30 km de la mine, dans l’est de la Pologne, mardi, dans l’espoir d’acheter plusieurs tonnes de charbon pour lui et sa famille.

« Les toilettes ont été installées aujourd’hui, mais il n’y a pas d’eau courante », a-t-il déclaré, après avoir passé trois nuits à dormir dans sa petite voiture, dans une file d’attente de camions. « Cela dépasse l’imagination, les gens dorment dans leurs voitures. Je me souviens de l’époque communiste, mais il ne m’est pas venu à l’esprit que nous pourrions revenir à quelque chose d’encore pire. »

