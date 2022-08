« C’est la fin de l’abondance » : il faut enfermer Macron, mais pas à l’Élysée

Depuis son grand palais doré, Macron explique tranquillement aux Français que c'est « la fin de l'abondance » : lui, en revanche, ne semble pas souffrir de pénurie d'insolence ! pic.twitter.com/VAsYoq3NzA — Gilbert Collard (@GilbertCollard) August 24, 2022

Emmanuel 1er vous explique ce matin avec un ton grave et sans le dire directement qu'il faut passer au nouvel ordre mondial et au crédit social. pic.twitter.com/19dRYCAUBm — 📢 🔥A__SAMEDI🔥 (@_samedi_) August 24, 2022

Après avoir fait tabasser les Gilets jaunes, après avoir déclaré la guerre aux Français, après avoir insulté les non-vaccinés, l’agité du Château vient de décréter, du haut de son trône en plastoc, la fin de l’abondance, de l’insouciance, de la paix, bref, on va en chier car c’est la guerre contre les Russes, qui ne nous l’ont pas déclarée, soit dit en passant.

#Macron se prend pour Churchill. Le vieux lion promettait du sang, de la sueur et des larmes mais à l'époque la Grande-Bretagne était attaquée par l'Allemagne. Aujourd'hui, la #Russie ne menace pas la France. Les européistes instrumentalisent l'#Ukraine pour cacher leur fiasco. pic.twitter.com/yoPexFPfsl — Europhobe (@Europhobe) August 24, 2022

Ce type est fou, on le savait, mais là, ça devient extrêmement dangereux. On a passé des années, depuis 2017, et même un peu avant, à expliquer que cette marionnette allait mener ce qui restait de France au désastre, et on y arrive, très concrètement.

J ai vu pire !! pic.twitter.com/GCXEgFZ7zB — Jpls (@censurparlepiaf) August 8, 2022

Dans tous les domaines, sur ordre de ses maîtres, que ce soient les forces occultes qui dirigent vraiment le pays ou le pouvoir profond américain, Macron fait reculer la France et avancer l’Empire. Le problème, c’est que si cet enfant posé par le couple Minc–Attali sur la cuvette est mentalement dérangé, nous, on ne l’est pas.

« Nous vivons la fin de l’insouciance », déclare Emmanuel Macron Mais de quoi parle ce dingue ? Qu’est il en train de nous préparer ? Si les députés d’opposition pouvaient éventuellement le lui demander mais sans les déranger non plus hein. https://t.co/C3pldeIVLg — Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) August 24, 2022

Vizio a raison d’en appeler à l’Assemblée, malheureusement, elle est en vacances.

Pourquoi le Parlement est-il en vacance jusqu'en octobre ? Chers députés, il y a urgence, on ne peut pas laisser Macron aux manettes sans le contrôle du Parlement, sans avoir recours au Parlement. — Brice (@BriceOf_Lyon) August 22, 2022

On dirait qu’il y a une course de vitesse des forces du mal pour aller vers la guerre, vers le chaos économique, vers la tiers-mondisation du pays, vers une probable guerre civile. Car qui dit guerre contre les Russes dit guerre civile entre résistants et collabos, et aussi, malheureusement, destruction des centres de décision de notre pays avec des frappes nucléaires tactiques.

On en est là, et l’enfant-roi est tout à fait capable, dans une montée délirante de toute-puissance, d’appuyer sur le bouton rouge.

Le général Michel Yakovleff détaille la suite des opérations en Ukraine. Des soldats français et américains vont se rendre sur place pour installer et servir des batteries Sol Air ➡️La France va entrer en guerre contre la Russie. Il serait sans doute temps d'arrêter cette folie pic.twitter.com/uWx63MNXbm — 🔴 Encore fallait-il que je le susse 🔴 (@AmarilloLeones) August 21, 2022

Fais circuler cette image du Saint patron de la France. Commence en faisant ce simple geste si tu veux qu’elle soit victorieuse face au mal. Ce sont les petits débuts qui mènent vers de grands desseins. Que Saint Michel réveille le cœur des français. pic.twitter.com/edZCqbX36E — Evender Petrov (@EvenderPetrov) August 13, 2022

