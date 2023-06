“C’est la quatrième fois que je le dis…” : moment très tendu entre Elon Musk et Anne-Sophie Lapix sur France 2 (VIDEO)

Anne-Sophie Lapix n’a pas ménagé Elon Musk, qui a perdu patience lors de leur entretien sur France 2 ce lundi 19 juin 2023.

Ce lundi 19 juin 2023, après le 20 Heures, France 2 diffusait le premier interview d’Elon Musk en France. Face à Anne-Sophie Lapix, le milliardaire a évoqué les sujets de l’intelligence artificielle, la protection de la planète, mais a aussi été confronté à ses nombreuses polémiques. Alors qu’il assurait que depuis son arrivée à Twitter, les messages de haine ont baissé, la journaliste l’a corrigé : « Ce n’est pas ce que disent les différentes enquêtes qui ont été menées, c’est plutôt le contraire. En fait, c’est une explosion de ces discours-là qui a été relevée« . Selon plusieurs études américaines, les messages antisémites ont augmenté de 105% et les insultes racistes de 200%. Le patron de Tesla et SpaceX a répondu que ces études avaient peut-être un spectre trop large dans ce qu’elles considèrent relever de la haine.

Anne-Sophie Lapix a ensuite évoqué les tweets odieux se moquant de la mort de centaines de migrants dans la Méditerranée et qui n’ont pas été supprimés. Elon Musk a alors expliqué qu’il ne souhaitait supprimer uniquement les messages étant illégaux, ne voulant pas aller « au-dessus des lois« . L’animatrice a donc choisi de lui parler du nouveau règlement européen sur les services numériques (DSA) vise la responsabilisation des plateformes et qui sera appliqué à partir du 25 août prochain. Il luttera contre la haine, manipulation, désinformation, contrefaçons et visera surtout à rendre illégal sur les réseaux sociaux ce qui est illégal « dans la vraie vie« . « Vous ne comptez pas l’appliquer ?« , a demandé Anne-Sophie Lapix. « Twitter obéira à la loi. Respectera la loin. Si une loi est promulguée, je me répète, Twitter s’engagera à la respecter« , a répondu Elon Musk.

Souhaitant s’assurer que son interlocuteur ne jouait pas sur les mots, Anne-Sophie Lapix a précisé qu’il s’agissait plus précisément d’un « règlement européen » et non d’une loi votée dans un seul et même pays. « Sinon, vous paierez des amendes. Ça pourrait être 300 millions de dollars dans un premier temps, vous pourriez même être bannis d’Europe. Vous ferez tout pour ne pas l’être ?« , a-t-elle demandé. « Oui, je l’ai déjà dit, Twitter respectera la réglementation. C’est la quatrième fois que je le dis, ou la troisième« , s’est agacé le célèbre businessman. « C’est bien de l’entendre, parce qu’il y a quelques temps, le ministre Jean-Noël Barrot en doutait et vous menaçait de vous bannir de France et d’Europe. Vous l’avez entendu ce message là, aussi !« , a rétorqué la journaliste, pour justifier sa question précédente. « Encore une fois, pour la énième fois, Twitter ne va pas violer la loi« , a simplement répété Elon Musk, qui était de passage en France à l’occasion de sa conférence à la VIVATECH 2023.