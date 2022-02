« C’est une campagne de merde » : Jean Lassalle dézingue les autres candidats !

Jean Lassalle s’en est pris dans « Les Grandes Gueules » ce mercredi sur RMC à Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qu’il a accusé d’occuper l’espace médiatique malgré l’absence de leurs 500 parrainages.

Pour Jean Lassalle, cette campagne présidentielle, c’est de la « merde ». Invité des « Grandes Gueules » ce mercredi sur RMC et RMC Story, le candidat et président de Résistons!, qui ne dépasse pas les 1% dans les sondages mais bénéficie de ses 500 signatures pour participer à l’élection, a fustigé une campagne centrée autour des gros candidats, pourtant toujours à la recherche de leurs parrainages.

« Quand on n’est pas foutu d’avoir 500 signatures sur un panel de 42.000 parrains, c’est qu’on n’a pas grand-chose à faire dans cette compétition. On ne peut pas chanter sa vie et attendre que la maire envoie ses parrainages », a-t-il lancé, alors que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zemmour, bien placés dans les sondages, peinent pourtant à rassembler 500 parrainages à 10 jours de la date limite.