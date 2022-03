«Cette élection n’a plus aucun sens» : coup de gueule de Jean Lassalle qui évoque un retrait de sa candidature

Jean Lassalle songe sérieusement à retirer sa candidature. Le candidat de «Résistons !» regrette de ne pas être invité aux débats, faisant perdre tout sens à cette élection, qui selon ses mots, «ne ressemble plus à rien».

« Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. Parce que cette élection n’a plus aucun sens, elle ne ressemble à rien. C’est l’élection suprême », a regretté le député des Pyrénées-Atlantiques ce mardi matin lors de son grand oral devant Territoires unis qui réunit les associations d’élus locaux.

« Il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu’hier », a encore avancé Jean Lassalle, faisant référence à des rendez-vous télévisuels qui pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines.

« Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. Parce que cette élection n’a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien (…) Il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu’hier soir », annonce @JeanLassalle pic.twitter.com/1jcJuNOPPR

— Public Sénat (@publicsenat) March 15, 2022