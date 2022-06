in

C’est la question que se pose enfin Patrick Cohen, journaliste du service public France Télévisions, dans l’émission C à vous du 7 juin 2022. Après plus de deux années d’allégeance aveugle au discours gouvernemental, émaillées de défiance à l’égard de ses confrères journalistes d’investigation qui prenaient le risque du ridicule en s’opposant au discours officiel, […] More