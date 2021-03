« Charlie Hebdo » choque en Angleterre avec sa une sur Meghan Markle et la reine

Le magazine français Charlie Hebdo, se retrouve encore une fois sous le feu des critiques après la parution de sa plus récente une mettant en vedette la reine Élisabeth II et la duchesse de Sussex, Meghan Markle.

Sur l’image, on voit l’épouse du prince Harry au sol avec le genou de la reine sur son cou. Une image qui n’est pas sans rappeler la mort de George Floyd, cet Afro-Américain décédé sous le genou d’un policier blanc aux États-Unis l’an dernier.

La mention «parce que je ne pouvais plus respirer» y figure en réponse à la question «pourquoi Meghan a quitté Buckingham Palace?»

Halima Begum, directrice générale du Runnymede Trust, un groupe de réflexion britannique sur l’égalité raciale, s’est indignée de cette une. « #CharlieHebdo, c’est faux à tous les niveaux. La reine qui écrase le cou comme le meurtrier de George Floyd ? Meghan disant qu’elle est incapable de respirer ? Cela ne repousse pas les limites, ne fait rire personne ni ne conteste le racisme. Il rabaisse les problèmes et offense, à tous les niveaux », a-t-elle écrit sur Twitter.

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd‘s murderer crushing Meghan’s neck? #Meghan saying she’s unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS

— Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021