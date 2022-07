Chine : À quel jeu jouent les États-Unis ?

La Chine déplace un grand nombre de troupes dans le détroit de Taïwan et avertit les États-Unis de ne pas « jouer avec le feu ».

L’ambassadeur adjoint de la Chine aux Nations unies a déclaré que « personne ne devrait sous-estimer la détermination et la capacité de plus de 1,4 milliard de Chinois à défendre leur souveraineté nationale et leur intégrité territoriale ».

La partie chinoise a également accusé les États-Unis de mener une politique de deux poids deux mesures et de contester la souveraineté de Pékin sur Taïwan.

Les images ont émergé d’un redéploiement massif d’équipements militaires dans la province de Fujian vers la côte du détroit de Taïwan, où l’APL effectue un exercice non programmé avec des lancements massifs de MLRS en direction de Taïwan.