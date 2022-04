Chine – Discours très remarqué de Wang Wenbin qui atomise les États-Unis : « L’UE doit cesser de pactiser avec le diable »

Lors de la conférence de presse du 25 avril 2022 (voir vidéo ci-dessous), le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin, n’a pas manqué d’aplomb pour exposer le rôle tenu par les Etats-Unis et les conséquences catastrophiques qui en résultent dans le monde.

« Les États-Unis prétendent maintenir le rôle central de la Charte des Nations-Unies, mais il est clair pour tout le monde que les États-Unis font tout le contraire. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations-Unies a refusé d’autoriser le recours à la force par les États-Unis en République fédérale de Yougoslavie, en Irak, en Syrie et dans d’autres endroits, les États-Unis et l’Otan ont ignoré l’Onu, ont mené des guerres et se sont engagés dans une ingérence gratuite contre des États souverains. »

« Les États-Unis prétendent respecter les droits de l’homme, mais les guerres d’agression lancées par les États-Unis et leurs alliés dans des pays comme l’Afghanistan et l’Irak ont tué plus de 300 000 civils et fait de plus de 26 millions de réfugiés. Pourtant personne n’est tenu pour responsable des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les États-Unis ont même annoncé des sanctions contre la Cour pénale internationale qui enquêterait sur les crimes de guerre de l’armée américaine. »

« Les États-Unis affirment s’opposer à la coercition économique, mais ce sont justement les États-Unis qui ont inventé la “diplomatie coercitive” et qui excellent dans l’art de contraindre les pays, qu’ils soient grands ou petits, lointains ou proches, amis ou ennemis. L’embargo et les sanctions imposés à Cuba ont duré un demi-siècle et les sanctions imposées à l’Iran sont en place depuis 40 ans. Lorsqu’il s’agit de poignarder dans le dos leurs alliés tels que l’Union européenne et le Japon, les États-Unis n’ont jamais hésité, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises. »

Les faits ont prouvé que les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation, à l’origine de la diplomatie coercitive, et le saboteur de la paix et de la stabilité mondiales. Qu’il s’agisse du dialogue entre les États-Unis et l’Union européenne, du partenariat trilatéral de sécurité AUKUS [course aux missiles hypersoniques], du Quad ou de l’Alliance des Cinq yeux, les États-Unis utilisent la démocratie, les droits de l’homme, les règles et l’ordre comme prétextes pour dissimuler leurs activités louches consistant à créer des divisions, à attiser la confrontation et à s’assurer des avantages aux dépens des autres. En conséquence, les petits pays et les pays faibles ne sont pas les seuls à souffrir, les alliés des États-Unis, dont l’Europe, paient également un lourd tribut aux actes égoïstes des États-Unis. Il est à espérer que l’Union européenne saura reconnaître la vérité et cesser de pactiser avec le diable. »

Retrouvez la conférence de presse : Ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin

