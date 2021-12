Christian Velot, généticien moléculaire : « La responsabilité collective pour les personnes en bonne santé, c’est peut être de ne pas se faire vacciner »

En Allemagne, Angela Merkel a annoncé ce jeudi que des restrictions drastiques allaient être prises à l’encontre des personnes non vaccinées. Ces mesures s’appliqueront sur tout le territoire, et non plus de façon variable, selon les Länder. Les personnes non vaccinées sont dans le collimateur des autorités allemandes. Angela Merkel a annoncé ce jeudi que […] More