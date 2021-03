Conférence COVID de Christophe Alévêque [VIDEO]

« Tous les chiffres que vous allez entendre sont réels… Mais les chiffres, on leur fait dire ce que l’on veut… » C’est par ce message d’avertissement que commencait la parodique « Conférence de presse COVID-19 » d’un Christophe Alévêque singeant notre bon Premier Ministre Jean Castex.

Dix minutes de mise en perspective sobre mais drôle des éléments marquants de l’épidémie, et de la manière dont gouvernement et médias nous les présentent. On y apprend notamment que si l’on en croit les chiffres officiels, « un jeune de moins de 19 ans sans comorbidités a plus de chance de gagner au Loto que d’être emporté par le virus… »