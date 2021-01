Christophe Barbier (BFMTV) au maire de Marseille.

« Est ce que vous acceptez qu’on isole Marseille comme en 1720 pour la peste, les tgv n’y entrent plus, les avions ne se posent plus, les marseillais ne sortent plus et on ne va plus à Marseille ? .»

Lire aussi : [VIDEO] Dr Fouché dézingue un journaliste de CNEWS à propos du vaccin Pfizer