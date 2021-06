Jamais les Français n’ont autant boudé les urnes. Moins d’un tiers d’entre eux ont voté, dimanche 20 juin, au premier tour des régionales et départementales, marqué par la solidité des présidents de région sortants et un résultat loin des espérances pour le Rassemblement national.

Est qu’on pourrait pas carrément rendre le vote obligatoire ? demande Apolline de Malherbe la journaliste de BFM, « Mais bien sûr ».

« On va pas mettre les gens en prison s’ils ne votent pas, on va leur dire une chose très simple. Vous vous abstenez pour les régionales et bah vous manquerez les deux scrutins suivant : la présidentielles et la législative. »

« Je vous assure que si on avait fait ca, on aurait 80% de participation ce soir, mais évidemment comme les Français sont obnubilé par les présidentielles, ils ont tendance à négliger le reste et il ont tort. »