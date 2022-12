Christophe Dechavanne, en colère, demande le retour du masque obligatoire : « Qu’est-ce que vous attendez ? Les gens meurent à nouveau »

Christophe Dechavanne était en colère, hier soir, sur France 2, en demandant au ministre Clément Beaune de rétablir les masques dans les transports : « Qu’est-ce que vous attendez ? Les gens meurent à nouveau ! Il va y avoir des gens dans les couloirs sur des civières dans les hôpitaux ! »

Le Ministre a expliqué que aujourd’hui la stratégie était plutôt d’informer à la responsabilité de chacun plutôt que de l’imposer : « Il faut être équilibré. On n’est pas dans la situation que nous avons connu. On connait aujourd’hui les gestes barrières et on informe la population ».

Le Ministre a alors était interrompu par Christophe Dechavanne qui lui a affirmé : « On n’est pas encore dans la même situation, mais on va l’être ! Tout le monde se serre la main désormais. Il faut réimposer le masque ! »