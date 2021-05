Clubs privés : les autres grands gagnants de la crise sanitaire

La crise sanitaire a fait exploser les ventes en ligne, bien que celles-ci fassent partie de notre vie depuis plusieurs années déjà. En effet, le shopping en ligne est, dans certains cas, plus pratique et plus facile. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer jusqu’au magasin où faire la queue. Et s’il s’avère que le produit que vous souhaitez vous procurer n’est pas disponible depuis le pays dans lequel vous vous trouvez, il existe désormais des sites et entreprises spécialisés dans le transport et la vente de produits depuis un pays vers un autre. C’est aussi ça la magie d’Internet. Comme vous le savez sans doute déjà, c’est bel et bien la multinationale américaine Amazon qui domine largement le marché e-commerce, avec quasiment aucun réel concurrent derrière. Si le géant Chinois Alibaba développe son réseau à l’international depuis quelques années, il lui faudra encore franchir une autre étape avant de pouvoir prétendre détrôner la société fondée par Jeff Bezos.

En attendant, il devra aussi surveiller ses arrières, car des sites e-commerce d’un autre genre ont vu le jour ces derniers temps. Ce sont des clubs privés & boutiques discount comme Clubpascher qui proposent des produits à des prix plus intéressants que ceux des sites traditionnels. Comme leur nom l’indique, avant de pouvoir effectuer des achats, vous devez vous inscrire en tant que membre du club. Mais pas seulement. Voici tout ce qu’il y a à savoir des clubs privés.

Qu’est-ce qui différencie ces clubs privés des sites e-commerce traditionnels

Pendant votre inscription, il vous sera demandé de choisir un abonnement parmi ceux proposés par le club privé choisi. Les prix des forfaits et les cycles de facturation diffèrent d’un club à un autre. Mais généralement, quelle que soit la boutique, vous y trouverez, au moins, un abonnement mensuel et trimestriel. Une fois l’inscription terminée, c’est à ce moment-là que démarre une période d’essai d’une durée prédéterminée. Là encore, chaque site fixe ses propres délais. Un club comme clubpascher.com par exemple propose une période découverte de 72h, avant le début du cycle de facturation, à seulement 1€ pour les trois jours. Après, et même pendant cette période, vous aurez accès à une large gamme de produits choisis selon les tendances du moment, à des prix quasi-imbattables. Pour suivre vos commandes, consulter votre historique d’achats ou simplement vous désabonner, un espace membre sera créé, une fois que vous êtes adhérent du club, depuis lequel vous pourrez faire toutes ces manipulations. Il est important de souligner qu’après être abonné, la facturation se fera automatiquement. Autrement dit, que vous ayez effectué une commande durant le cycle de facturation ou pas, cela ne change rien au prélèvement. Chaque mois ou trimestre selon votre abonnement, le montant de celui-ci sera débité de votre carte bancaire.

Quelques avantages des clubs privés

Les avantages qu’offrent les boutiques privées dépendent de chacune d’elles. Pour garder le même exemple, le site promet la livraison gratuite à ses membres, et ce, quel que soit le type de produit acheté ou le nombre de commandes déjà effectuées. Vous aurez également la possibilité de bénéficier du clubpascher remboursement de 40€ sur votre premier achat. N’hésitez pas à consulter différents sites de clubs privés avant d’en choisir un.

Les boutiques privées sont loin d’avoir le même succès que les Amazon, Alibaba, etc. Ce qui est tout à fait normal vu qu’elles sont assez récentes par rapport à ces derniers. Mais comme toutes les activités sur le web, elles grandissent vite, très vite. Elles n’existaient pas il y a encore quelques années. Et aujourd’hui, on peut en compter une dizaine, voire plus sur la toile. Il ne faut pas les considérer comme des successeurs du géant de la silicone Valley ou du géant Chinois, mais plutôt comme des sites e-commerce qui apportent et proposent autre chose que ce qu’on avait l’habitude de voir, de trouver sur un site de ce type.