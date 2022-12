CNews diffuse la vidéo de l’arrestation de l’homme qui a ouvert le feu à Paris faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés. Plusieurs coups de feu ont rententit dans cette rue située dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis.

Le bilan provisoire fait état de trois personnes décédées, mais également quatre blessés dont un en urgence absolue, selon le parquet de Paris, qui ajoute que celui-ci «n’est pas définitif». L’homme qui a été arrété serait âgé d’une soixantaine et «son identité est en cours de fiabilisation», selon la même source.

Une enquête a été ouverte des chefs « d’assassinat », « homicides volontaires » et « violences aggravées ». Les investigations ont été pour l’heure confiées au 2eme District de la police judiciaire et à la Brigade criminelle. « Un homme âgé de 69 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Son identité est en cours de fiabilisation » a ajouté le parquet de Paris.