Comment réaliser un excellent choix d’assurance vie ?

Avec la pluralité d’assureurs existant aujourd’hui, il devient de plus en plus complexe de réussir à choisir la bonne assurance vie. Que vous soyez dans cet embarras n’est donc pas étonnant. D’ailleurs, vous n’êtes pas le seul ! Pour vous en sortir sans grande difficulté, continuez la lecture de cet article. Vous y découvrirez d’ingénieuses astuces pour bien choisir votre assurance-vie.

Suivre les classements d’assurance vie

L’une des meilleures astuces pour opérer un bon choix d’assurance vie reste de suivre les classements d’assurance vie. Il s’agit de récapitulatifs que proposent certaines plateformes à partir de minutieuses analyses des différentes assurances vie existant sur le marché. Les classements assurance vie vous simplifient la tâche quand vous peinez à choisir votre assurance vie. Non seulement ils vous évitent de perdre du temps dans les recherches et les comparaisons, mais ils vous permettent aussi de directement opter pour les assurances offrant les meilleurs avantages. C’est le cas de ce palmarès assurance vie 2022 qui fait une synthèse des meilleures opportunités d’assurance vie en 2022.

Considérer les différents frais

Choisir une bonne assurance revient prioritairement à choisir une assurance moins chère. Pour y arriver, il importe de bien maîtriser les différents frais. En effet, certains assureurs vous réclameront de l’argent pour des services que d’autres offrent gratuitement. Ainsi, il existe par exemple des assurances qui prélèvent jusqu’à 5 % de frais sur chaque versement pendant que chez d’autres il n’existe pas de tels frais. Renseignez-vous donc bien avant de souscrire à un contrat d’assurance vie. Les assureurs ont la langue mielleuse et séduisent très facilement les clients. Soyez attentif ! N’acceptez pas de payer le moindre rond comme frais de versement, de rachat ou d’arbitrage entre supports. Et même en ce qui concerne les frais de gestion, ils ne doivent pas excéder un taux annuel de 0,60 %. Pour savoir si un contrat d’assurance vous convient ou non, calculez le coût des frais et extrayez-le de celui de la performance pour déterminer le rendement net que vous réserve ce contrat.

S’assurer de la disponibilité d’un fonds en euros

C’est un secret de polichinelle. Les fonds euros sont les plus rentables. Certes, ils offrent une faible rémunération, mais ils ont l’avantage de sécuriser le capital épargné qui avec cette formule reste garanti. Les unités de comptes quant à elles s’avèrent assez rémunératrices, mais présentent a contrario un fort taux de risque. Le meilleur moyen de s’y prendre reste de placer une bonne part de votre épargne sur fonds euros et le reste sur diverses unités de compte (actions, obligations ou immobiliers).

Opter pour la bonne mode de gestion

Il existe deux modes de gestion de son assurance vie : la gestion libre et la gestion pilotée. La gestion libre répond aux aspirations des personnes souhaitant gérer elles-mêmes leur contrat. Elle vous permet de librement intervenir sur votre contrat et d’opérer vos placements comme vous l’entendez. La gestion pilotée quant à elle consiste en la délégation du droit de gestion de son contrat d’assurance vie à un expert spécialisé. Elle semble la meilleure option si vous êtes un novice qui ne se connaît que trop peu dans le domaine. Toutefois, ce choix en apparence binaire et simple s’avère bien complexe face aux nombreuses variations des modes de gestion d’un assureur à l’autre. Le mieux reste de faire son choix à partir du classement des meilleures gestions pilotées ou libres sur Finance Héros.

Considérer la possibilité de gestion et d’opérations en ligne

Il est tout à fait possible de gérer son assurance vie et de mener ses opérations depuis chez soi. Assurez-vous-en donc avant d’opter pour une assurance vie. Vous devez pouvoir effectuer vos versements, rachats ou transferts d’argent en toute aisance depuis votre lit. Vous devez également avoir la possibilité de vous entretenir avec votre courtier via téléphone ou via courrier électronique.