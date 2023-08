Comment Wikipédia est devenue un outil de contrôle de l’information

Wikipédia, symbole de connaissance ouverte, serait devenue un outil de manipulation, affirme Larry Sanger, co-fondateur de l’encyclopédie. La CIA et le FBI auraient édité des articles, afin de contrôler certains narratifs.

Wikipédia, l’une des nombreuses ressources utilisées par l’État profond américain et ses alliés au sein de la communauté du renseignement, serait devenue un instrument de « contrôle », selon Larry Sanger, co-fondateur du site, dans une entrevue avec le journaliste Glenn Greenwald.

S’exprimant sur le podcast « System Update » de Glenn Greenwald, Sanger déplore comment le site qu’il a contribué à créer en 2001 est devenu un instrument de manipulation entre les mains de l’establishment libéral de gauche, parmi lesquels il compte la CIA, le FBI et d’autres agences de renseignement américaines.

« Nous avons des preuves qu’aussi tôt qu’en 2008, les ordinateurs de la CIA et du FBI étaient utilisés pour modifier Wikipédia », a-t-il déclaré. « Pensez-vous qu’ils ont arrêté de le faire à cette époque ? »

L’activité de la CIA et du FBI sur Wikipédia a été rendue publique pour la première fois en 2007 par un étudiant en programmation du nom de Virgil Griffith. Griffith a développé un programme appelé WikiScanner qui pouvait retracer l’emplacement des ordinateurs utilisés pour modifier les articles de Wikipédia, et a découvert que la CIA, le FBI, ainsi que de nombreuses grandes entreprises et agences gouvernementales nettoyaient l’encyclopédie en ligne d’informations compromettantes.

Les ordinateurs de la CIA étaient utilisés pour supprimer les comptes de victimes de la guerre en Irak, tandis qu’un ordinateur du FBI était utilisé pour supprimer des images aériennes et satellitaires de la prison américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Les ordinateurs de la CIA étaient utilisés pour modifier des centaines d’articles, dont ceux sur l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, le programme nucléaire chinois et la marine argentine.

Certaines modifications étaient plus futiles, l’ancien chef de la CIA, William Colby, aurait apparemment modifié sa propre entrée pour élargir sa liste de réalisations.

« Les agences de renseignement paient les personnes les plus influentes pour promouvoir leurs agendas, avec lesquels elles sont déjà largement en accord, ou elles développent simplement leurs propres talents au sein de la communauté du renseignement, apprennent les rouages de Wikipédia, puis diffusent ce qu’elles veulent dire avec leurs propres personnes », a déclaré Sanger à Greenwald.

« Une grande partie de la guerre de l’information et du renseignement est menée en ligne », a-t-il poursuivi, « sur des sites web comme Wikipédia ».

Plus tôt cette année, Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter), a publié une série de documents montrant comment les anciens cadres de la plateforme ont collaboré avec le FBI pour supprimer du contenu que l’agence voulait dissimuler, ont aidé les campagnes d’influence en ligne de l’armée américaine et ont censuré les « narratifs anti-Ukraine » au nom de plusieurs agences de renseignement américaines.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a également admis que Facebook, la plus grande plateforme de médias sociaux au monde, avait censuré des informations précises nuisibles à la campagne électorale de 2020 du président Joe Biden à la demande directe du FBI.