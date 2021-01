Compilation d’histoires sur les dommages, les effets secondaires et les décès liés aux vaccins anti-covid

Si les Big Tech censurent toute personne qui aborde la vérité sur les dommages causés par les vaccins, c’est en partie parce qu’elles ne veulent pas que vous découvriez à quel point les vaccins anti-covid sont dangereux.

Aux États-Unis et dans le monde entier, des gens meurent à cause des vaccins contre le Covid-19. Beaucoup d’autres souffrent de convulsions horribles, de paralysie partielle et d’autres effets secondaires bizarres et sont hospitalisés. (Voir les vidéos choquantes ci-dessous, qui sont toutes interdites sur YouTube et Facebook).

Voici un recueil de quelques histoires récentes révélant les dangers des vaccins contre le Covid-19 :

• Un soignant portugais de 41 ans meurt deux jours après avoir reçu le vaccin Pfizer anti-covid. Son père déclare qu’il « veut des réponses ».

• Un médecin mexicain est hospitalisé après avoir reçu le vaccin anti-covid.

• Des centaines d’Israéliens infectés par le Covid-19 après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNTech.

• Un médecin de Miami « en parfaite santé », 56 ans, est mort 16 jours après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer. Sa femme est certaine que la mort est due à l’injection, alors que le géant pharmaceutique enquête sur le premier décès suspecté d’être lié au vaccin.

• Un Israélien de 75 ans meurt deux heures après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19.

• Mort d’un Suisse après avoir reçu le vaccin Pfizer.

• Un homme de 88 ans s’effondre et meurt plusieurs heures après avoir été vacciné.

• Des milliers de personnes affectées après avoir été vaccinées contre le Covid-19.

• Personnel hospitalier sans allergie préalable en soins intensifs avec une réaction sévère après avoir reçu le vaccin anti-covid de Pfizer.

• Quatre volontaires développent une PARALYSE FACIALE après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer, ce qui incite la FDA à recommander une « surveillance des cas ».

• Ouverture d’une enquête après le décès de 2 personnes dans une maison de retraite norvégienne quelques jours après avoir reçu le vaccin anti-covid de Pfizer.

• Des centaines de personnes sont envoyées aux urgences après avoir reçu le vaccin anti-covid.

• Les autorités américaines font état de nouvelles réactions allergiques graves aux vaccins contre le COVID-19.

• Le NHS a demandé de ne pas administrer le vaccin anti-covid aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques.

• COVID-19 : Une seule dose de vaccin entraîne un « risque accru » de nouvelles variantes de coronavirus, mettent en garde les experts sud-africains.

• Le CDC révèle qu’au moins 21 Américains ont souffert de réactions allergiques potentiellement mortelles au vaccin anti-covid de Pfizer.

• Une femme souffre d’effets secondaires du vaccin contre le COVID-19.

• Les effets secondaires du vaccin anti-covid sont plus fréquents après la deuxième dose.

• La Bulgarie rapporte 4 cas d’effets secondaires du vaccin anti-covid de Pfizer.

• Deux employés du NHS souffrent d’une réaction allergique au vaccin de Pfizer.

• Les vaccins contre le coronavirus semblent causer 50 fois plus d’effets indésirables que les vaccins contre la grippe après la première des deux doses.

• « Je n’y crois pas pas une seconde » – Jeff Gundlach pose des questions sur le taux d’efficacité de 95% du vaccin anti-covid.

• Les médecins mettent en garde contre les effets secondaires du vaccin anti-covid « Ce ne sera pas une promenade de santé » – Jeff Gundlach

• Professeur Dolores Cahill : Pourquoi les gens commenceront à mourir quelques mois après la première vaccination à l’ARNm.

• Quels essais de vaccins ?

Vidéos révélant des dommages causés par le vaccin contre le Covid-19

« Voici ce que le vaccin anti-covid de Pfizer a fait à ma mère »

 

« Regardez ce qui m’est arrivé quelques jours après que j’ai reçu le vaccin Moderna »

L’infirmière américaine Tiffany Dover perd connaissance après l’injection du vaccin anti-covid de Pfizer

 

source : https://www.naturalnews.com

traduit par Réseau International