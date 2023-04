Conspiracy Watch de Rudy Reichstadt a reçu 60 000 euros du fonds lancé par Marlène Schiappa après la décapitation de Samuel Paty

Le fonds Marianne, créé en 2021 par la secrétaire d’État Marlène Schiappa pour promouvoir les valeurs républicaines après l’assassinat de Samuel Paty, est au cœur d’une polémique grandissante. Le magazine “Marianne” et “L’Œil du 20 heures” de France 2 ont mené une enquête sur l’utilisation des 2,5 millions d’euros de subventions allouées à différentes associations.

Parmi les bénéficiaires figure l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation au service militaire (USEPPM), qui a reçu 355 000 €. Cette association est dirigée par Mohamed Sifaoui, qui aurait empoché avec son co-dirigeant 120 000 € de salaires, alors que les statuts de l’association interdisent aux administrateurs de toucher une quelconque rémunération. Pour lutter contre la radicalité, l’USEPPM a réalisé 13 vidéos qui n’ont pas atteint 100 vues sur YouTube et dispose d’un site internet peu attractif et d’un compte Facebook avec seulement cinq amis.

Au début du mois d’avril, la famille de Samuel Paty avait exprimé sa profonde indignation face aux révélations concernant l’utilisation controversée des subventions destinées au Fonds Marianne, déclarant qu’elle était « particulièrement heurtée » par cette situation ainsi que par l’absence de mesures de contrôle sur l’utilisation de ces subventions.

Jusqu’à présent, la liste des dix-sept bénéficiaires du Fonds Marianne était gardée secrète. Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), en charge du dossier, avait refusé de communiquer les détails. Mais nous apprenons par le biais de Libération que d’autres associations ont également bénéficié du Fonds Marianne. Comme le site Conspiracy Watch de Rudy Reichstadt proche d’Antoine Daoust — du tristement célèbre et très controversé site « Fact & Furious » — a obtenu un chèque de 60 000 euros pour la production de notices d’information sur de grands thèmes complotistes et la mise à jour de notices existantes. La Licra (Ligue contre le racisme et l’antisémitisme) a aussi reçu 95 000 euros pour le développement du campus numérique Sapio et la création de ressources pédagogiques.

Beaucoup d’argent a été investi pour lutter contre le conspirationnisme, le racisme et les identitaires d’extrême droite. Cependant, on peut se demander quel est le lien avec l’assassinat de Samuel Paty par Abdoullakh Anzorov, un réfugié d’origine tchétchène qui bénéficiait du statut de réfugié ? Les fonds alloués à différents projets sont totalement déconnectés de cet assassinat ignoble. C’est dans ces conditions obscures que l’association « Reconstruire le commun », présidée par une Ahlam Menouni, aurait reçu 330 000 euros du fonds Marianne. Cette association, créée peu avant la mise en place du fonds a publié des vidéos sur YouTube afin de dénigrer les adversaires d’Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle. Un scandale pour la famille et les amis de Samuel Paty !

Voici les autres associations qui ont bénéficié du fonds Marianne :

USEPPM : 355 000 euros pour la création de comptes sur les réseaux sociaux, salaires versés à deux des dirigeants.

: 355 000 euros pour la création de comptes sur les réseaux sociaux, salaires versés à deux des dirigeants. Reconstruire le commun : 330 000 euros pour la création de vidéos controversées dirigées contre certains opposants à la majorité.

: 330 000 euros pour la création de vidéos controversées dirigées contre certains opposants à la majorité. Civic Fab : 315 400 euros pour le développement de projets visant à combattre les discours de manipulation, encourager l’esprit critique et l’organisation d’ateliers auprès de public défavorisé, ainsi que pour un programme autour des mémoires de la colonisation française.

: 315 400 euros pour le développement de projets visant à combattre les discours de manipulation, encourager l’esprit critique et l’organisation d’ateliers auprès de public défavorisé, ainsi que pour un programme autour des mémoires de la colonisation française. Fraternité générale : 292 200 euros pour la création de comptes sur les réseaux sociaux et la diffusion d’un contre-discours fraternel positif en riposte aux discours de haine.

: 292 200 euros pour la création de comptes sur les réseaux sociaux et la diffusion d’un contre-discours fraternel positif en riposte aux discours de haine. Mémoire et BD : 88 960 euros pour la réalisation d’un manga constitué de plusieurs histoires courtes autour des relations et de l’égalité garçons-filles dans les quartiers prioritaires de la ville.

: 88 960 euros pour la réalisation d’un manga constitué de plusieurs histoires courtes autour des relations et de l’égalité garçons-filles dans les quartiers prioritaires de la ville. ISD (Institute of Strategic Dialogue) France : 80 000 euros pour la cartographie des acteurs de lutte contre la désinformation, un projet de recherche sur les mobilisations des identitaires d’extrême droite sur les réseaux sociaux, des traductions de rapports, la rédaction de ressources pédagogiques et de guides pratiques, et des webinaires.

: 80 000 euros pour la cartographie des acteurs de lutte contre la désinformation, un projet de recherche sur les mobilisations des identitaires d’extrême droite sur les réseaux sociaux, des traductions de rapports, la rédaction de ressources pédagogiques et de guides pratiques, et des webinaires. Bibliothèques sans frontières (BSF) : 70 320 euros pour la web-série « Questions-réponses sur la laïcité » et la confection et diffusion d’un kit pédagogique à destination d’enseignants et d’éducateurs.

: 70 320 euros pour la web-série « Questions-réponses sur la laïcité » et la confection et diffusion d’un kit pédagogique à destination d’enseignants et d’éducateurs. Spicee : 70 000 euros pour le développement de la plateforme Spicee Educ, la production de nouveaux contenus, les améliorations techniques de la plateforme, et la diffusion auprès des enseignants et des associations.

: 70 000 euros pour le développement de la plateforme Spicee Educ, la production de nouveaux contenus, les améliorations techniques de la plateforme, et la diffusion auprès des enseignants et des associations. France fraternité : 60 000 euros pour la réalisation de podcasts sur les mots piégés du débat républicain diffusés sur Beur FM et SaphirNews, et des portraits de jeunes qui réussissent issus de la diversité.

: 60 000 euros pour la réalisation de podcasts sur les mots piégés du débat républicain diffusés sur Beur FM et SaphirNews, et des portraits de jeunes qui réussissent issus de la diversité. Lumières sur l’info : 50 000 euros pour la création d’une nouvelle série de vidéos sur la vérification des informations et des sources, à destination d’un public adolescent.

: 50 000 euros pour la création d’une nouvelle série de vidéos sur la vérification des informations et des sources, à destination d’un public adolescent. Génération numérique : 25 000 euros pour une action de riposte contre la désinformation en ligne.

: 25 000 euros pour une action de riposte contre la désinformation en ligne. 2P2L : 20 000 euros pour la réalisation de dix vidéos de la série « Conspirations ? » autour du complotisme et à destination des jeunes, diffusées sur LCP.

: 20 000 euros pour la réalisation de dix vidéos de la série « Conspirations ? » autour du complotisme et à destination des jeunes, diffusées sur LCP. La Chance pour la diversité dans les médias : 20 000 euros pour le financement de leur programme habituel d’éducation aux médias.

Suite aux révélations concernant Mohamed Sifaoui et l’opacité entourant la liste des bénéficiaires du Fonds Marianne, des questions se posent sur l’utilisation des subventions et la transparence dans l’attribution des financements.