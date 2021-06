L’explosion des plateformes payantes pour les contenus musicaux, puis les contenus de divertissement en général, a été bénéfique pour tous: l’industrie y gagne en visibilité, et le consommateur y gagne en choix. Ce monde reste toutefois assez fermé pour l’accès à cette visibilité et cette notoriété.

Heureusement, nous avons encore Youtube, et là, tout le monde peut partager ses contenus, gratuitement, et vous pouvez y accéder à tout moment. Seulement voilà: comment faire pour se constituer une playliste et télécharger les morceaux que l’on souhaite garder afin de se constituer une bibliothèque de ces contenus pour les avoir sous la main à tout moment?

L’utilisation d’un convertisseur MP3 est la solution idéale pour télécharger des audio depuis YouTube vers MP3. Qu’est-ce que c’est? Tout simplement un convertisseur mp3, appelé parfois aussi convertisseur Youtube, qui vous permet de télécharger très facilement n’importe quel contenu Youtube au format mp3. Ainsi, que vous souhaitiez vous faire une playlist de jeunes chanteurs indépendants ou une playlist de nouvelles recettes à apprendre, c’est l’outil qu’il vous faut.

Un convertisseur YouTube MP3 fonctionne très simplement. Vous prenez l’URL de votre contenu, vous le copiez sur la page d’accueil du site et là, un bouton apparaît pour télécharger le contenu. Eh oui, c’est aussi simple que ça!

Le convertisseur YouTube ne conserve pas vos données, bien sûr: tout se fait de manière totalement anonyme. Si vous appréciez donc des contenus et que vous ne voulez pas être pisté, c’est parfait pour vous.

Autre détail important: pour utiliser un convertisseur MP3 YouTube , vous n’avez pas besoin de vous abonner ou de vous inscrire, et en plus, c’est totalement gratuit! Il n’y a pas de limite à la durée des fichiers que vous récupérez, par contre, si vous téléchargez beaucoup, pour épargner le trafic du site, on pourra peut-être vous demander de résoudre un captcha au fil des téléchargements. Le site est également prévu pour éviter les publicités intempestives.

Bien entendu, ce service n’est pas conçu pour remplacer les plateformes payantes, mais force est de constater que, bien que ces plateformes soient très bien fournies, il manque souvent les contenus promotionnels d’artistes, freestyles, lives, et autres musiques qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs. De plus, il y a énormément de contenu audio, qui reste introuvable sur les plateformes comme Deezer et Spotify, tel que les podcasts. Le plus de Youtube, est toute la variété qu’on peut y trouver, et le côté très libre également. Avec plus d’un milliard de videos en ligne, YouTube est la plateforme de streaming la plus complète, le moyen le plus simple de télécharger ce contenu et le sauvegarder en MP3 ou MP4 est le convertisseur YouTube comme ClickMp3, qui permet d’avoir un accès à vos fichiers audio même lorsque vous n’avez pas de connection internet.

Il s’agit donc maintenant de prévoir les cartes mémoires et les espaces disques, et voilà! A vous maintenant de profiter du service du convertisseur ClickMP3 pour améliorer vos bibliothèques de divertissement: qu’il s’agisse d’accompagner un vol en avion, une séance de sport, ou même une balade en forêt, vous aurez vraiment tout ce qu’il vous faut. Il serait dommage de vous priver d’un service accessible aussi facilement, et surtout d’un service gratuit et efficace.