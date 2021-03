Coronavirus : hausse de 80 % des hospitalisations psychiatriques chez les moins de 15 ans

Invitée ce lundi sur France Inter, Angèle Consoli, pédopsychiatre et membre du Conseil scientifique, a déclaré que les hospitalisations des jeunes de moins de 15 ans pour motif psychiatrique sont « en hausse de 80 % » depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Une tendance à la dépression marquée chez les 12-17 ans

Le médecin pointe également une tendance à la dépression marquée chez les 12-17 ans. Angèle Consoli s’appuie sur « les retours du terrain, de l’ensemble des collègues, qui montrent une demande de soins (à la suite) d’idées suicidaires et de crises suicidaires » et de « symptômes dépressifs » des plus jeunes, liés au contexte sanitaire actuel.

La crise Covid n’a fait que renforcer les tensions du système hospitalier

« La crise Covid ne fait qu’exacerber les tensions du système » hospitalier, explique Angèle Consoli. « Les préoccupations (du gouvernement) pour la santé mentale sont fortes » assure Angèle Consoli. Rappelons qu’elle a été nommée par le gouvernement au Conseil scientifique. Le même Conseil qui vient de recommander le confinement acté par Macron le 17 mars. Quel est l’impact du confinement sur la santé mentale ? Gageons que c’est une question que Angèle Consoli, une habituée de BFMTV, ne s’est pas posée.

