« Corrompue », criminelle » : Leyen se fait défoncer devant le Parlement européen

La pourrie tient le choc : devant Bardella (un eurodéputé français de droite) et Sonneborn (un eurodéputé allemand de gauche), la présidente de la Commission, c’est-à-dire de l’autocratie européiste inféodée aux USA, n’a pas bronché. Juste un petit déraillement sur une syllabe, et elle est passée au parlementaire suivant.

« Pourrie » parce qu’elle est accusée de corruption en Allemagne à des postes ministériels successifs, dont la Défense. Elle y a laissé des traces vraiment nauséabondes en grévant ses budgets – des centaines de millions – au profit de consultants et de sous-traitants privés. Comme Macron avec ses boîtes de conseil, dont la plus fameuse, McKinsey, qui incarne la gestion mondialiste qui noyaute l’État français.

Triple peine pour les Français !

Après que le contribuable ait payé les vaccins "gratuits", qu'il ait développé des effets indésirables graves… il paie également les avocats de Pfizer

"Les frais d'avocats sont pris en charge par l'État français et donc par le contribuable…" pic.twitter.com/TJvN9fY8TG — 🇫🇷. Or-well (@GillesWell) September 13, 2022

C’est l’un des nombreux et désolants effets secondaires de la politique de corruption de Leyen et de sa Commission au bénéfice de la multinationale Pfizer. Rappelons que l’UE, sans demander l’avis de ses 450 millions d’habitants, a commandé 4,2 milliards de doses de vaccin entre 2021 et 2023 selon Libération.

À ces commandes s’ajoutent celles formulées auprès de Pfizer, qui demeure le plus gros pourvoyeur de vaccins auprès de l’Europe, avec un total qui atteint aujourd’hui 2,4 milliards de doses sécurisées (parmi lesquelles, donc, une option sur 900 millions). Ce chiffre de 2,4 milliards se décompose en trois commandes successives, nous rappelle la Commission européenne : deux commandes de 300 millions de doses chacune, en décembre 2020 et janvier 2021. Auxquelles s’ajoute une dernière commande – celle de mai dernier – d’1,8 milliard de doses.

Or, la dose Pfizer coûtant 20 euros (on arrondit), ça donne un pactole de 48 milliards de chiffre d’affaires pour Bourla, le copain de Leyen, cette dernière ayant refusé de publier leurs échanges de tweets…

À tout seigneur, tout honneur : on commence par Martin Sonneborn, le satiriste devenu député :

#SOTEU2022 🇪🇺 @MartinSonneborn, eurodéputé 🇩🇪, s'adressant à Ursula @Vonderleyen : 💬:

"Quand vous avez commencé votre service ici, je pensais que vous étiez juste incompétente et un peu criminelle …" pic.twitter.com/sNfVoAb9RO — Christian Masson (@2boutpour2vrai) September 14, 2022

Au tour de Bardella de cogner sur la corrompue :