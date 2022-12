Coupure d’électricité : le centre de Paris plongé dans le noir pendant une quinzaine de minutes ce jeudi soir

De nombreuses rues de la capitale ont été plongées dans le noir ce jeudi soir peu avant 23 heures.

Le centre de Paris plongé dans le noir. Une coupure de courant touche actuellement plusieurs quartiers de la capitale ce jeudi soir, a appris BFMTV.com de la part d’Enedis.

«Ça a duré dix minutes, l’électricité s’est coupée soudainement. Plus de réseau, plus d’électricité, les feux rouges étaient éteints, Notre-Dame était éteinte ! Ni Internet, ni le réseau, rien ne marche», commente Nathan Devers depuis Paris plongée dans le noir, dans #SoirInfo pic.twitter.com/yAL3q1PCp2 — CNEWS (@CNEWS) December 8, 2022

🇫🇷 FLASH | Une #coupure de courant a eu lieu en plein centre de #Paris aux alentours de 22h20.

Elle a duré une quinzaine de minutes, et a plongé certains endroits du centre de la capitale dans le noir. pic.twitter.com/2RbfDi0sA2 — Cerfia (@CerfiaFR) December 8, 2022

Le groupe affirme sur son site internet que, aux alentours de 23 heures, 75 rues étaient touchées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues sont coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont commencé à partager dès 22h30 de nombreux clichés et des photos des rues parisiennes dans le noir total.

(…) Ces coupures ont lieu dans un contexte de crise énergétique en France, alors qu’on ignore pour l’heure les causes exactes de ces coupures.

