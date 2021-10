Malgré les recommandations des autorités, Cyril Hanouna a confié au Parisien qu’il ne s’était toujours pas fait vacciner. Un fait qu’il justifie par sa peur “des aiguilles”.

Dans un entretien accordé au Parisien où il a répondu sans tabou aux questions des lecteurs du quotidien, Cyril Hanouna a confié qu’il n’avait toujours pas passé le cap de la vaccination contre le Covid-19.

“Personnellement, je ne suis pas vacciné car j’ai peur. Pas du vaccin, mais des piqûres en général. Mon père, qui est médecin, m’engueule. En attendant, je me fais tester tous les deux jours“, a reconnu l’animateur.

Dans la foulée, Cyril Hanouna a confié craindre notamment la vaccination pour ses enfants, Lino (9 ans) et Bianca (10 ans). “Je me pose surtout la question pour mes enfants. Je veux qu’ils puissent voir leurs grands-parents en toute sécurité mais, en même temps, j’ai peur qu’il y ait un risque pour eux. Imaginons qu’il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerais jamais“, a-t-il expliqué.