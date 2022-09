Cyril Hanouna se paye l’acteur Jean-Paul Rouve: « Quel abruti celui là ! C’est pas un modèle d’intelligence, il est con comme une b*te! »

Hier soir, sur le plateau de « Touche pas à mon poste » sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur les propos tenus par Jean-Paul Rouve sur RTL, ce week-end. Alors qu’il était interrogé sur la guerre en Ukraine, l’acteur a déclaré : « Je suis heureux qu’il y ait l’Europe, l’OTAN. Il faut se battre pour ça et, si cet hiver on doit baisser le chauffage d’un degré, ce n’est pas très grave ».

Des propos qui ont fait réagir l’animateur de C8. « Il parle de trucs où il ne comprend rien, il est hors-sol ! Qu’il recommence à faire Les Tuche, qu’il nous fasse pas chier, quel abruti celui-ci ! (…) La dernière fois il m’a mis une cartouche dans ‘Paris Match’ ou je ne sais quoi, alors je l’ai appelé. Je lui ai dit : ‘t’as un problème ?’ Il me dit : ‘non, non je t’aime’, et après il m’a remis une cartouche (…) En tout cas, il va avoir chaud quand je vais le croiser », a déclaré Cyril Hanouna.

Et d’ajouter : « Il est con comme une b*te. Jean-Paul Rouve, ce n’est pas un modèle d’intelligence. Je le connais bien. Qu’il reste dans ces trucs et qu’il nous fasse pas chier ».