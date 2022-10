Dans la série Les petits soldats du journalisme-Système : Julien Pain, fact menteur

Julien Pain, c’est l’archétype de la balance-Système, le petit télégraphiste du pouvoir profond qui traque, dans le désordre, tout ce qui ressemble à un Gilet jaune, à un journaliste honnête, à un antivax, à un géopoliticien multipolaire, à un antilibéral, à un populiste, bref, à un résistant à l’ordre mondialiste et à l’information du parti unique.

Il travaille sur la chaîne de désinformation en ligne France Info, et donne des leçons à tout le monde.

Quand on travaille pour les malhonnêtes, on finit toujours par se faire choper par la patrouille. C’est donc tout naturellement que l’énorme mensonge de Julien Pain sur la non-transmission du virus par les vaccinés lui est remonté dans la gorge via l’intelligence collective du Net (ICN), en ce beau mois d’octobre 2022.