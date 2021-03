Dans un moment embarrassant Biden oublie comment s’appelle le Pentagone et le nom du secrétaire à la défense

Après avoir fait une apparition en public la semaine dernière – à un moment donné en marmonnant “Qu’est-ce que je fais ici ?” tout en oubliant les noms des principaux démocrates, le président des États-Unis ne s’est pas souvenu lundi du nom du Pentagone, ni de celui de son propre secrétaire à la défense, Lloyd Austin – qui s’est exprimé quelques minutes avant que Biden ne monte sur scène pour faire des remarques lors de la Journée internationale de la femme.

Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO

— Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021