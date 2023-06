Dark web : une opération d’Europol permet l'arrestation de 288 personnes

Mis en place par le gouvernement américain dans le but de communiquer des données secrètes, le dark web est aujourd’hui le siège de multiples activités illégales. D’après Cyber University, il représente environ 5 % d’internet. Ayant favorisé la floraison des activités terroristes, il est aussi utilisé pour la vente de drogues et d’armes à feu, ainsi que pour des infiltrations dans divers secteurs.

Des cas de vols de données et de violation de la vie privée ont été aussi relevés au cours des dernières années. Afin de lutter contre ce fléau, Europol à mené une opération « coup de filet » qui a permis l’arrestation de 288 personnes et la saisie d’environ 53,4 millions de dollars en espèces et en monnaie virtuelle.

Le vol de données sur le dark web

L’action menée par Europol est une mesure de riposte prise par des gouvernements touchés par les activités criminelles menées sur le dark web. Cette dernière vise à stopper la prolifération de ces actes qui portent aussi atteinte à la vie privée des internautes.

De fait, les pirates peuvent s’attaquer à des utilisateurs individuels à travers la vente de leurs données personnelles. D’après un article d’ExpressVPN portant sur prix des données sur le dark web en 2023, il ressort que :

Les informations sur les cartes bancaires coûtent entre 20$ et 39,90$ ;

Les identifiants de comptes crypto valent entre 91$ et 600$ selon la plateforme utilisée ;

Les pièces d’identité valent entre 3$ et 75$ selon le pays et le document vendu ;

Les identifiants de sites de vente en ligne coûtent entre 10,25 et 250 $.

Un coup de filet mondial

Selon un article d’Euronews relayant l’annonce faite par Europol, les arrestations ont eu lieu principalement en Europe avec 158 personnes au Royaume-Uni, 52 en Allemagne, 10 aux Pays-Bas et 5 en France. Dans le reste du monde, on compte 55 personnes arrêtées aux Etats-Unis et une au Brésil.

Europol a également déclaré que parmi ces personnes figurent des cibles activement recherchées pour l’achat et la vente de drogues sur le dark web.

De la drogue et des armes à feu saisies

Dans l’annonce faite par Europol le 2 mai, il est également mentionné que plus de 258 kg d’amphétamines ont été saisis, ainsi que 43 kg de MDMA, 43 kg de cocaïne, des comprimés d’ecstasy et plus de 10 kg de LSD. L’opération impliquant neuf pays a également permis de saisir 117 armes à feu.

Cette opération d’Europol n’est pas la première du genre. On se rappelle de l’épisode qui avait conduit au démantèlement de Hydra Market en 2022. Cette plateforme du dark web est considérée comme la plus prospère pour avoir réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé dans le domaine. En effet, au cours de l’année 2020 seulement, elle avait accumulé jusqu’à 1,32 milliard de dollars.

L’opération Dark HunTor avait également permis en 2021 l’arrestation de 150 personnes impliquées dans l’achat et la vente de drogues et armes à feu sur le dark web.