David Pujadas confirme les propos du Pr Raoult : « Les vaccins ont augmenté l’épidémie » [VIDEO]

Sur LCI les vérités n’en finissent plus d’émerger et les dernières analyses et décryptages de la journaliste Fanny Weil — dans Les Indispensables, chronique de l’émission 24h Pujadas — s’attaque à l’épidémie. En effet nous « apprenons avec stupéfaction » que les pays où la vaccination est massive sont les pays les plus touchés par l’épidémie, a contrario, dans les pays qui ne vaccinent pas, il n’y a pas d’épidémie.

Ce sont des faits qui confirment les propos du Pr Raoult sur Sud Radio et TPMP : « Ce que nous sommes en train de voir et d’analyser, c’est que les vaccins ont augmenté l’épidémie. » A notre rédaction, si nous continuons d’analyser cette révélation explosive, nous en déduisons que ce sont bien les vaccinés qui propagent l’épidémie et qui sont à l’origine de la saturation dans les hôpitaux. Mais si vous voulons aller encore plus loin, nous dirions que c’est surtout la politique de vaccination agressive menée par le gouvernement qui rend cette situation possible. Vaccinés et non-vaccinés sont les victimes de ce gouvernement.

Source