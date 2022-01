Invité de Philippe Vandel dans l’émission Culture Médias sur Europe 1, le journaliste persiste et signe.

David Pujadas confirme l’exercice magistral et journalistique de son émission jeudi 30 décembre 2021 qui démonte le mirage Omicron : « J’estime que les médias, globalement, entretiennent un climat de peur. La peur fait vendre. La peur est l’alliée du commerce. Les émotions font vendre et la peur est l’émotion la plus immédiatement perceptible, celle qui suscite le plus de réactions. »