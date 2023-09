«De la pure folie» : Elon Musk réagit à une proposition de loi sur l’affirmation de genre

L’entrepreneur technologique et résident californien Elon Musk a critiqué un projet de loi proposé par l’assemblée de l’État, qualifiant de « loup déguisé en agneau » cette proposition de loi qui exige des parents qu’ils affirment l’identité transgenre de leur enfant pour obtenir le droit de garde.

Le commentaire de Musk est intervenu alors que l’Assemblée de l’État, à majorité démocrate, a approuvé la législation le 8 septembre et l’a envoyée sur le bureau du gouverneur Gavin Newsom.

Le projet de loi, AB 957, intègre « l’affirmation par les parents de l’identité ou de l’expression de genre de l’enfant » dans le concept de « santé, sécurité et bien-être » de l’enfant. S’il est adopté, le projet de loi exigera qu’un juge tienne compte de l’affirmation par un parent des idées de l’enfant sur la transition de genre lorsqu’il devra déterminer les droits de garde ou de visite.

« Ce projet de loi est un loup déguisé en agneau », a écrit Musk vendredi sur X, anciennement appelé Twitter. « Ce qu’il signifierait en réalité, c’est que si vous n’êtes pas d’accord avec l’autre parent pour stériliser votre enfant, vous en perdrez la garde. C’est de la pure folie ! »

