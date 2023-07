Déclin de la France : neuf millions de Français « en situation de privation matérielle et sociale » en 2022

La pauvreté n’existe plus en France, il faut maintenant dire « privation matérielle et sociale ». Selon une récente étude menée par l’Insee, la proportion de personnes en situation de « privation matérielle et sociale » a connu une hausse significative en France en 2022. Ce phénomène inquiétant, qui touche désormais 14,0 % de la population vivant en logement ordinaire, soulève des préoccupations quant à la précarité croissante au sein de la société française.

Une mesure alarmante de privation matérielle et sociale

Début 2022, pas moins de 9 millions de personnes, soit 14,0 % de la population, se trouvent en situation de privation matérielle et sociale, selon les données de l’Insee. Cet indicateur vise à identifier les personnes incapables de couvrir les dépenses essentielles de la vie quotidienne, comme le chauffage du logement, l’achat de vêtements neufs, l’accès à Internet, ou encore les sorties sociales. Cette proportion est en nette augmentation par rapport à 2020, où elle s’élevait à 13,4 % avant la crise sanitaire, et atteint ainsi son plus haut niveau depuis 2013, année où cette mesure a été initiée.

Impact des crises sanitaire et économique

Cette recrudescence de la privation matérielle et sociale contraste avec la baisse observée début 2021, alors que les mesures de confinement et les restrictions liées à la crise sanitaire avaient allégé les dépenses des ménages et amélioré temporairement leur situation financière. Cependant, en 2022, avec le retour à des habitudes de vie antérieures à la crise et l’augmentation de l’inflation, le pouvoir d’achat des ménages a été érodé, accentuant ainsi les difficultés économiques.

Une précarité qui touche particulièrement les zones rurales

La hausse des prix de l’énergie a un impact plus marqué dans les zones rurales, où les dépenses en chauffage et carburants sont plus élevées. Cette augmentation est particulièrement notable dans les communes rurales, où la proportion de personnes en situation de privation matérielle et sociale a augmenté de 2 points depuis 2020, tandis qu’elle a diminué dans les grands centres urbains. Malgré cela, les territoires ruraux affichent toujours les taux les plus bas de privation matérielle et sociale (11 %) par rapport aux territoires urbains (15 à 16 %) en 2022.

Les familles monoparentales et nombreuses les plus touchées

La précarité matérielle et sociale touche particulièrement les familles monoparentales et les familles nombreuses. Début 2022, 3 personnes sur 10 vivant au sein de familles monoparentales sont en situation de privation matérielle et sociale, tout comme 2 personnes sur 10 au sein des familles nombreuses. Ces taux ont augmenté respectivement de 1,3 point et 0,9 point depuis 2020. Ces chiffres reflètent une réalité alarmante pour ces types de ménages, qui voient leur situation financière se dégrader.

Conséquences sur le bien-être et l’inclusion sociale

Outre les privations matérielles, les personnes en situation de précarité font état d’un mal-être plus marqué que les autres adultes. Elles se sentent plus fréquemment isolées et exclues de la société. Cette situation alarmante souligne la nécessité de mettre en place des mesures d’accompagnement pour soutenir ces individus vulnérables.

L’augmentation de la privation matérielle et sociale en France en 2022 est un sujet préoccupant qui nécessite une action concertée pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Il est essentiel de mettre en place des politiques et des programmes visant à améliorer leur situation financière, leur bien-être et leur inclusion sociale. Ce défi socio-économique appelle à une mobilisation collective pour réduire les inégalités et assurer une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens.

