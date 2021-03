Déconfiné et sans masque, le Texas constate une énorme baisse de cas Covid

Deux semaines après la réouverture de l’économie et l’abandon du port du masque, le nombre de cas de COVID du Texas continue de diminuer.

Les experts avaient averti que l’assouplissement de ces mesures pourrait entraîner une explosion des cas, mais il n’en est rien.

Les tests positifs au COVID-19 continuent de diminuer au Texas plus de deux semaines après que Greg Abbott, gouverneur de l’État du Texas, ait mis fin à toutes les restrictions, y compris l’obligation de porter un masque.

Abbott a annoncé ces mesures au début mars et pour l’intégralité de l’État, en levant toutes les limitation du nombre d’employés dans les entreprises et en abrogeant l’obligation de porter un masque. Le gouverneur a déclaré que ces abrogations visaient à « rétablir les moyens de subsistance et un retour la normalité » pour les habitants de l’État.

Les chiffres des statistiques COVID-19 de l’État montrent que le nombre de cas suivent la baisse qu’ils connaissaient déjà au moment de l’annonce d’Abbot. Cette semaine, l’État a enregistré des baisses de cas jamais vus depuis l’été dernier.

La diminution du nombre de cas du Texas suit la tendance générale à la baisse du pays, bien que cette baisse se soit stabilisée ces derniers jours.

justthenews.com/two-weeks-after-reopening-and-dropping-mask-mandate-texas-covid-cases