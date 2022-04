Delphine Wespiser, ex-Miss France : « Marine Le Pen, ce n’est pas le diable. Ça me plairait une femme présidente »

« Tu vois, quand tu la regardes, quand tu l’écoutes, elle propose quelque chose d’autre. Elle a travaillé, elle a une forme de bienveillance. Aujourd’hui, les gens ont le droit de voter pour quelqu’un d’autre que Emmanuel Macron qui a fait son temps. Il avait cinq ans pour nous montrer ce qu’il pouvait faire. Aujourd’hui, à la sortie, le bilan, c’est que plus de 60 % des Français ne veulent pas reconduire et pourtant les gens n’osent pas car il y a des gens comme toi qui disent “surtout pas l’extrême-droite”. C’est pas le Front national, c’est le Rassemblement national, elle a bien changé parce que tout le monde peut évoluer. »



« Ça me plairait bien d’avoir une présidente, j’aimerais bien une maman des Français, qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme. On sait très bien que les hommes parlent beaucoup et ne font pas tout le temps, une femme est une maman qui fait les choses. »