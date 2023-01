Démissions de hauts fonctionnaires en Ukraine : « Voitures de sport, manoirs et vacances de luxe avec l’argent des occidentaux »

Ce scandale de corruption est l’un des plus importants en Ukraine depuis le début de l’invasion russe et le plus gênant pour les pays qui donnent des milliards au président ukrainien Zelensky. Les accusations sont extrêmement graves et varient de la corruption à l’enrichissement personnel, à la mauvaise gestion des fonds d’aide. Les médias occidentaux ont tendance à minimiser ces révélations alors que les Européens paient le prix fort. En France, les boulangeries ferment à la chaîne, les Français doivent se chauffer à minima, le prix des denrées alimentaires a explosé… Pendant ce temps-là, les oligarques ukrainiens au sein du gouvernement se baladent en grosse berline, habitent dans des villas et mènent une vie luxueuse grâce aux milliards d’euros qui proviennent des poches des contribuables européens et américains.