Des cheminots ont envahi un immeuble parisien hébergeant BlackRock

Des cheminots en grève contre la réforme des retraites ont envahi pendant une vingtaine de minutes jeudi l’ancien siège du Crédit Lyonnais à Paris, le bâtiment historique Centorial logeant notamment aujourd’hui BlackRock, avec force fumigènes et sifflets. « On est là ! » ont chanté les militants SUD-Rail et CGT dans le hall de l’immense immeuble dans le 2e arrondissement de la capitale, choisi parce qu’il symbolise selon eux les banques et la richesse.

🇫🇷 ALERTE INFO – Des manifestants contre la réforme des retraites ont envahi le siège de la multinationale #BlackRock à Paris. (via @ClementLanot) #greve6avril pic.twitter.com/wwcfJGH7t5 — Mediavenir (@Mediavenir) April 6, 2023

[…]

Dans la matinée, la banque Natixis, filiale de Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE), a aussi été la cible de militants. L’ONG altermondialiste Attac a occupé pendant deux heures le hall du siège de l’entreprise situé dans le 13e arrondissement de Paris, selon des publications sur Twitter de l’ONG. Les militants arboraient une banderole « la fraude fiscale nuit gravement à nos retraites ». Natixis et quatre autres banques font l’objet d’une enquête du parquet national financier (PNF) pour des soupçons de fraude fiscale.

