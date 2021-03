Des chercheurs mexicains inventent le “masque nasal”

Pour réduire les risques de transmission du virus, des chercheurs mexicains proposent une solution : le “masque nasal”, qui couvre seulement le nez, rapporte la chaîne de télévision espagnole Antena 3.

Complémentaire du masque traditionnel qui couvre le nez et la bouche, ce prototype – présenté dans une vidéo de l’agence de presse Reuters ce mercredi 24 mars – ne couvre quant à lui que la zone nasale.

Researchers in Mexico have designed a ‘nose-only mask’ that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw

— Reuters (@Reuters) March 24, 2021