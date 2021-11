«Des irresponsables et des individualistes» : Dupond-Moretti s’attaque aux non-vaccinés

Ce 21 novembre, Eric Dupond-Moretti s’est attaqué avec virulence aux personnes qui refusent de se faire vacciner en France.

Interrogé dans une interview sur Radio J, le garde des Sceaux a en effet qualifié ceux qui refusent le vaccin de «jusqu’au-boutistes», estimant qu’ils étaient une «faille dans notre système».

«Comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres (…) et donc de tuer», a déclaré le ministre de la Justice.

«C’est comme si vous me disiez que la liberté me permet de prendre ma voiture à 4 grammes dans le sang à 2h du matin. Non, ce n’est pas ça la liberté», assène Eric Dupond-Moretti. Pour lui, la liberté c’est «aussi l’obéissance à un certain nombre de règles que l’on s’est fixées».