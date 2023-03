Au cours de la pandémie de Covid-19, Trump avait émis l’hypothèse d’un accident de laboratoire à Wuhan, qui serait à l’origine de la pandémie. Cette théorie a été largement rejetée et qualifiée de théorie du complot raciste, ce qui a entraîné la censure de nombreux experts. Depuis, des preuves soutenant la théorie du laboratoire de Wuhan ont émergé, mettant en évidence les dangers de la censure.

Alors que l’ancien président Donald Trump pointait du doigt le laboratoire de Wuhan, les opposants politiques ont tout rejeté de manière agressive. Les médias ont joué un rôle important dans la censure de cette théorie. La presse scientifique a qualifié cette théorie de « raciste » et a empêché que la discussion puisse avoir lieu, puis les réseaux sociaux ont supprimé les discussions sur le sujet.

Cependant, les renseignements US ont confirmé que la théorie du laboratoire de Wuhan était plausible. La censure a non seulement empêché la discussion sur l’origine du virus, mais a également affecté d’autres domaines de la santé publique, tels que la discussion sur l’efficacité des masques et des vaccins. 3 ans après les affirmations de Trump, les « complotistes avaient finalement raison » et Fox News confirme.