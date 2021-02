Des médecins établissent un lien entre les vaccins Pfizer et Moderna et des troubles sanguins potentiellement mortels

Un deuxième article du New York Times cite des médecins qui affirment que la technologie d’ARNm (ARN messager) utilisée dans les vaccins contre le Covid-19 peut causer une thrombopénie immunitaire, un trouble sanguin qui a entraîné le décès d’un médecin de Floride après sa première dose du vaccin Pfizer le mois dernier.

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, le New York Times a publié un article sur les personnes qui ont développé une maladie auto-immune rare après avoir reçu des vaccins contre le Covid-19.

L’article de lundi mettait en exergue deux femmes, qui ont toutes deux été décrites comme en bonne santé avant de recevoir le vaccin Moderna. Les femmes, âgées de 72 et 48 ans, sont maintenant traitées pour thrombopénie immunitaire (ITP), un état physique qui se développe lorsque le système immunitaire attaque les plaquettes (composant sanguin essentiel à la coagulation) ou les cellules qui les créent, selon le Times.

Le 13 janvier, le Times rapportait le décès du Dr Gregory Michael, un médecin de Floride qui est mort 15 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer. M. Michael, qui avait 56 ans et que sa femme qualifiait de « tout à fait en bonne santé », a développé une ITP trois jours après avoir été vacciné. Il est mort d’une hémorragie cérébrale le 3 janvier. Comme le rapportait The Defender le 13 janvier, le Dr Jerry L. Spivak, un spécialiste des troubles sanguins à l’Université Johns–Hopkins, a déclaré que c’était une « certitude médicale » que le vaccin Pfizer avait causé la mort de M. Michael.

Spivak, interviewé pour l’article de lundi dans le Times, a réitéré le lien entre le vaccin et l’ITP. Un autre médecin, le Dr James Bussel, hématologue et professeur émérite à Weill Cornell Medicine, qui a écrit plus de 300 articles scientifiques sur le trouble plaquettaire, a également déclaré qu’il croit qu’il existe une « possible » association entre les vaccins et l’ITP.

Bussel a déclaré au Times : « Je suppose qu’il y a quelque chose qui a rendu vulnérables les personnes qui ont développé la thrombopénie, étant donné le pourcentage minuscule de receveurs injectés. Le fait que cela se produise après une vaccination est bien connu et qu’il ait été observé avec de nombreux autres vaccins n’est pas étonnant. En revanche, nous ne savons pas pourquoi cela s’est produit avec ce nouveau vaccin. »

Mme Bussel et sa collègue, le Docteur Eun-Ju Lee, ont repéré 15 cas d’ITP chez les personnes vaccinées contre le Covid-19 en effectuant une recherche dans la base de données du gouvernement — le Système de déclaration des effets indésirables des vaccins (VAERS) — , ainsi qu’en consultant d’autres médecins traitants des patients, et ont soumis un article sur leurs découvertes à un journal médical, selon le Times.