Des signaux inhabituels ont été détectés au cœur de la Voie lactée grâce au travail d’une équipe internationale de scientifiques.

Les scientifiques ont détecté six signaux radio de la source sur une période de neuf mois en 2020 et ont essayé de trouver l’objet en lumière visible, mais n’ont rien trouvé. Ils ont choisi d’utiliser le radiotélescope CSIRO et n’ont pas réussi à identifier la source.

Selon le communiqué de presse, les signaux ne correspondent à aucun modèle actuellement compris d’une source radio variable et pourraient indiquer une nouvelle classe d’objets stellaires.

“Les informations dont nous disposons présentent certaines similitudes avec une autre classe émergente d’objets mystérieux connus sous le nom de galaxies centrales radio-transitoires, dont une surnommée la” barbare cosmique “”, a déclaré David Kaplan, co-superviseur de Wang.

“Bien que notre nouvel objet, ASKAP J173608.2-321635, partage certaines caractéristiques avec les GCRT, il existe également des différences. Cependant, nous ne comprenons pas vraiment ces sources, et cela ajoute au mystère”, a-t-il déclaré.

Alors que les scientifiques attendent toujours plus d’indices, des sources d’autres signaux radio ont été découvertes ces derniers mois. En mai, la NASA a suivi source mystérieuse Les rafales radio rapides renvoient des signaux vers la Terre.