L’hypothèse avait déjà été avancée par la défense du fondateur de WikiLeaks, mais elle est désormais accréditée par plusieurs sources du renseignement étasunien : la CIA aurait envisagé d’enlever et d’assassiner le journaliste.

La vie d’Assange ressemble à un film d’espionnage. Sauf que dans son cas, on ne joue pas.

Une enquête publiée sur Yahoo News, le 26 septembre, et signée par les journaliste Zach Dorfman, Sean D. Naylor et Michael Isikoff, vient confirmer la thèse avancée par les soutiens de Julian Assange d’une éventuelle opération menée par la CIA. Objectif : kidnapper et même assassiner le journaliste, alors qu’il était réfugié à l’ambassade d’Equateur.

«Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et lisez ceci. La CIA a élaboré des plans pour tuer ou kidnapper un journaliste dont ils n’aimaient pas le travail – avant de l’accuser d’un crime. L’affaire contre Julian Assange doit être abandonnée et condamnée», a résumé le lanceur d’alerte Edward Snowden.

Stop what you’re doing and read this. The CIA developed plans to kill or kidnap an award-winning journalist whose work they did not like — before they charged him with a crime.

The case against Julian Assange must be dropped—and condemned.https://t.co/5TCFks1p95

— Edward Snowden (@Snowden) September 26, 2021