Jeff Bezos serait l’un de ses principaux investisseurs.

Une nouvelle entreprise de la Silicon Valley, quelque peu obscure, qui se consacre à la recherche sur le vieillissement, bénéficie d’un financement important de la part des grandes fortunes.

Selon le MIT Technology Review, Altos Labs, une entreprise de technologie de reprogrammation biologique, attirerait de grands investisseurs tels que Jeff Bezos, PDG d’Amazon, et le milliardaire russo-israélien Iouri Milner. La société attire actuellement certains des meilleurs scientifiques du monde en leur offrant de gros salaires et en leur promettant de leur donner carte blanche pour leurs recherches sur le vieillissement.

Certaines des personnes qui la rejoignent ne manqueront pas de faire froncer les sourcils.

Juan Carlos Izpisua Belmonte, biologiste à l’Institut Salk de La Jolla, en Californie, fait partie des nombreux scientifiques qui viennent à bord d’Altos. Il a fait des vagues en 2017 lorsqu’il a commencé des recherches pour créer une chimère humain/porc. Shinya Yamanaka, scientifique et lauréat du prix Nobel pour ses recherches sur l’inversion du vieillissement dans les cellules, rejoindra également le conseil consultatif scientifique d’Altos en tant que président.

« Bien qu’il y ait de nombreux obstacles à surmonter, le potentiel est énorme », a déclaré M. Yamanaka au MIT Technology Review.

Milliardaires immortels

La reprogrammation biologique est une méthode de rajeunissement des cellules qui pourrait être la clé de l’immortalité. Bien qu’il existe de nombreuses start-ups de reprogrammation, aucune d’entre elles n’a le soutien dont Altos Labs se targue actuellement.

Quand on y pense, il n’est pas surprenant que les grandes fortunes aient intérêt à vivre le plus longtemps possible. Comme le dit le proverbe, « Aucune somme d’argent n’a jamais acheté une seconde de temps ». Cependant, l’objectif final du laboratoire Altos reste un peu mystérieux – et la manière dont il y parviendra.

Selon le MIT Technology Review, les chercheurs d’Altos n’auront pas d’objectifs précis ni même de délais à respecter. Au lieu de cela, l’entreprise cherchera à créer une « grande science » (quoi que cela veuille dire).

« L’objectif est de comprendre le rajeunissement », a déclaré Manuel Serrano, un chercheur qui travaillait auparavant à l’Institut de recherche en biomédecine en Espagne. Comme certains de ses pairs, Serrano a été attiré par Altos après qu’on lui ait proposé de le payer cinq à dix fois plus que ce qu’il gagne actuellement. « Je dirais que l’idée d’avoir des revenus à l’avenir est là, mais ce n’est pas l’objectif immédiat ».

Altos Labs est donc encore un peu un mystère. La raison pour laquelle il est financé semble simple : Les gens ne veulent pas mourir (y compris les milliardaires). Mais le comment est un peu un point d’interrogation. Un point d’interrogation encore plus effrayant est peut-être de savoir qui aura accès à l’immortalité, si oui et quand elle sera débloquée ? »

Traduction de Futurism par Aube Digitale