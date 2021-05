Deux éminents virologues affirment avoir trouvé des “empreintes digitales uniques” sur des échantillons de COVID-19 qui n’auraient pu provenir que de manipulations en laboratoire, selon un article explosif de 22 pages obtenu par le Daily Mail.

Les auteurs de l’article, le Dr Birger Sorensen, scientifique norvégien (à gauche), et le professeur britannique Angus Dalgleish (à droite), via le Daily Mail.

Le professeur britannique Angus Dalgleish, connu pour avoir créé le premier “vaccin contre le VIH” au monde, et le virologue norvégien Birger Sorensen, président de la société pharmaceutique Immunor, qui a publié 31 articles évalués par des pairs et détient plusieurs brevets, ont écrit qu’en analysant des échantillons de virus l’année dernière, ils ont découvert des “empreintes digitales uniques” sous la forme de “six inserts” créés par la recherche sur les gains de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine.

Ils concluent également que le SARS-Coronavirus-2 n’a “aucun ancêtre naturel crédible” et qu’il est “au-delà de tout doute raisonnable” que le virus a été créé par “manipulation en laboratoire”.

DailyMail.com a obtenu en exclusivité le document de 22 pages qui devrait être publié dans la revue scientifique Quarterly Review of Biophysics Discovery. Les chercheurs y décrivent l’”analyse judiciaire” qu’ils ont menée pendant des mois sur les expériences réalisées au laboratoire de Wuhan entre 2002 et 2019 (Daily Mail).

Un tableau “GenBank” inclus dans l’article énumère diverses souches de coronavirus, avec les dates auxquelles elles ont été collectées et celles auxquelles elles ont été soumises à la banque de gènes, montrant un retard de plusieurs années pour certaines (Daily Mail).

L’année dernière, M. Sorensen a déclaré au radiodiffuseur norvégien NRK que le COVID-19 possède des propriétés qui n’ont “jamais été détectées dans la nature” et que les États-Unis “collaborent depuis de nombreuses années à la recherche sur les coronavirus par le biais d’études de “gain de fonction” avec la Chine”.

Un diagramme du coronavirus montre six “empreintes digitales” identifiées par les deux scientifiques, qui, selon eux, montrent que le virus a dû être fabriqué en laboratoire (Daily Mail).

Un deuxième diagramme montrait comment une rangée de quatre acides aminés trouvés sur la protéine de spicule du SARS-Cov-2 ont une charge positive qui s’accroche aux cellules humaines comme un aimant, rendant le virus extrêmement infectieux (Daily Mail).

L’article détaillant leur “analyse médico-légale” de plusieurs mois, qui a examiné les expériences réalisées à l’Institut de virologie de Wuhan entre 2002 et 2019, devrait être publié dans la revue scientifique Quarterly Review of Biophysics Discovery.

Plus d’informations via le Daily Mail :

En fouillant dans les archives des journaux et des bases de données, Dalgleish et Sorensen ont reconstitué comment les scientifiques chinois, dont certains travaillaient de concert avec des universités américaines, auraient construit les outils nécessaires à la création du coronavirus.

Une grande partie de ces travaux était centrée sur la recherche controversée du “gain de fonction”, temporairement interdite aux États-Unis sous l’administration Obama.

Le gain de fonction consiste à modifier des virus naturels pour les rendre plus infectieux, afin qu’ils puissent se répliquer dans des cellules humaines en laboratoire, ce qui permet d’étudier et de mieux comprendre les effets potentiels du virus sur l’homme.

Dalgleish et Sorensen affirment que des scientifiques travaillant sur des projets de gain de fonction ont pris une “colonne vertébrale” naturelle de coronavirus trouvée chez des chauves-souris des cavernes chinoises et y ont greffé une nouvelle “spicule”, ce qui l’a transformée en un virus mortel et hautement transmissible, le SARS-Cov-2.

Un signe révélateur de la manipulation présumée que les deux hommes ont mis en évidence est une rangée de quatre acides aminés qu’ils ont trouvée sur la spicule du SARS-Cov-2.

Dans une interview exclusive accordée au DailyMail.com, M. Sorensen explique que ces acides aminés ont tous une charge positive, ce qui permet au virus de s’accrocher, comme un aimant, aux parties des cellules humaines chargées négativement et de devenir ainsi plus infectieux.

Mais comme, à l’instar des aimants, les acides aminés chargés positivement se repoussent mutuellement, il est rare d’en trouver ne serait-ce que trois à la suite dans des organismes naturels, et quatre à la suite est “extrêmement improbable”, a déclaré le scientifique.

Les lois de la physique signifient que vous ne pouvez pas avoir quatre acides aminés chargés positivement à la suite. La seule façon d’obtenir cela est de le fabriquer artificiellement“, a déclaré Dalgleish au DailyMail.com.

Leur nouvel article indique que ces caractéristiques du SARS-Cov-2 sont des “empreintes digitales uniques” qui “indiquent une manipulation intentionnelle” et que “la probabilité qu’il soit le résultat de processus naturels est très faible”.

“On s’attendrait à ce qu’une pandémie virale naturelle mute progressivement et devienne plus infectieuse mais moins pathogène, ce à quoi beaucoup s’attendaient avec la pandémie de COVID-19, mais qui ne semble pas s’être produit”, ont écrit les scientifiques.

L’implication de notre reconstruction historique, que nous posons maintenant au-delà de tout doute raisonnable, du virus chimérique SARS-CoV-2 manipulé à dessein, rend impératif de reconsidérer les types d’expériences de gains de fonctions qu’il est moralement acceptable d’entreprendre.

L’étude conclut que le SRAS-Coronavirus-2 n’a pas d’ancêtre naturel crédible et qu’il est “au-delà de tout doute raisonnable” que le virus a été créé par “manipulation en laboratoire” (Daily Mail).

Lorsque Sorensen et Dalgleish ont présenté leurs conclusions l’année dernière, elles ont été “débunkées” avec la plus grande logique. Cependant, l’ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, a souligné que les conclusions des deux chercheurs constituaient un développement “important” qui pourrait prouver que la pandémie pourrait avoir été déclenchée par l’Institut de Virologie de Wuhan (IVW).

Sorensen et Dalgleish ne sont pas les premiers scientifiques à trouver des caractéristiques inhabituelles dans COVID-19. En juin dernier, le Daily Telegraph a rapporté que le COVID-19 présentait deux caractéristiques uniques :

Premièrement, le virus se lie plus fortement aux enzymes ACE2 humaines qu’à toute autre espèce, y compris les chauves-souris.

Deuxièmement, le SARS-CoV-2 possède un “site de clivage de la furine” qui manque à son parent proche, le coronavirus de la chauve-souris RaTG-13, ce qui le rend nettement plus infectieux – une découverte que nous avons rapportée fin février.

Selon le Dr Ronen Shemesh, généticien israélien, le site de furine est la découverte la plus inhabituelle.

“Je pense que la question la plus importante concernant les différences entre tous les types de coronavirus est l’insertion d’un site de clivage de la protéase Furin dans la protéine de spicule du SARS-CoV-2”, a-t-il déclaré. “Une telle insertion est très rare dans l’évolution, l’ajout de ces 4 acides aminés en l’espace de seulement 20 ans est très improbable.”

“Il existe de nombreuses raisons de penser que le COVID-19 à l’origine du SARS-CoV-2 a été généré dans un laboratoire. Très probablement par des méthodes de génie génétique”, a-t-il déclaré, ajoutant “Je pense que c’est la seule façon dont une insertion comme le site de clivage de la protéase de furin aurait pu être introduite directement au bon endroit et devenir efficace.”

Le Dr Shemesh, titulaire d’un doctorat en génétique et en biologie moléculaire de l’Université hébraïque de Jérusalem, et fort de plus de 21 ans d’expérience dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments, a déclaré qu’il était encore “plus improbable” que cette insertion se soit produite exactement au bon endroit du site de clivage de la protéine de spicule – ce qui est l’endroit où elle devrait se produire pour rendre le virus plus infectieux. –Daily Telegraph

“Ce qui rend les choses encore plus suspectes, c’est le fait que cette insertion ne s’est pas seulement produite au bon endroit et au bon moment, mais qu’elle a également transformé le site de clivage d’une sérine protéase en un site de clivage de la protéase de furin”, a-t-il ajouté.

En janvier 2020, une équipe de scientifiques indiens a écrit dans un article, aujourd’hui retiré, que le coronavirus pourrait avoir été génétiquement modifié pour incorporer des parties du génome du VIH. Ils ont écrit : “Cette étrange similitude entre les nouveaux inserts de la protéine de spicule du nCoV 2019 et la gp120 et la Gag du VIH-1 n’est probablement pas fortuite“, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’elle se soit produite naturellement.

Le mois suivant, une équipe de chercheurs de l’université de Nankai a constaté que le COVID-19 présente une “mutation de type VIH” qui lui permet de pénétrer rapidement dans le corps humain en se liant à un récepteur appelé ACE2 sur une membrane cellulaire.

D’autres virus très contagieux, dont le VIH et Ebola, ciblent une enzyme appelée furine, qui fonctionne comme un activateur de protéines dans le corps humain. De nombreuses protéines sont inactives ou dormantes lorsqu’elles sont produites et doivent être “coupées” à des endroits spécifiques pour activer leurs diverses fonctions.

En examinant la séquence du génome du nouveau coronavirus, le professeur Ruan Jishou et son équipe de l’université Nankai de Tianjin ont trouvé une section de gènes mutés qui n’existaient pas dans le cas du SARS, mais qui étaient similaires à ceux que l’on trouve dans le VIH et le virus Ebola. –SCMP

Selon l’étude de l’université Nankai, la méthode de fixation de la furine est “100 à 1 000 fois plus efficace” que le SARS pour pénétrer dans les cellules.

“Cette protéine de clivage est très confuse, on la trouve dans de nombreux tissus et types de cellules humains et elle est impliquée dans les mécanismes d’activation et d’infection de nombreux AUTRES types de virus (elle est impliquée dans les mécanismes du VIH, de l’herpès, d’Ebola et du virus de la dengue)”, a déclaré le Dr Shemesh. “Si j’essayais de créer une souche virale ayant une affinité et un potentiel infectieux plus élevés pour les humains, c’est exactement ce que je ferais : J’ajouterais un site de clivage de la protéase de furin directement sur le site de clivage original, moins efficace et plus spécifique aux cellules.”

Pendant ce temps, le professeur Nikolai Petrovsky de l’université Flinders a trouvé l’année dernière “une coïncidence remarquable ou un signe d’intervention humaine” dans le COVID-19, déclarant au Telegraph que le COVID-19 est “délicieusement adapté aux humains.”

Le professeur Nikolai Petrovsky

“Nous ne savons vraiment pas d’où vient ce virus – c’est la vérité. Les deux possibilités sont qu’il s’agisse d’une transmission fortuite d’un virus… l’autre possibilité est qu’il s’agisse d’une libération accidentelle du virus d’un laboratoire”, a-t-il déclaré, ajoutant “L’une des possibilités est qu’un hôte animal ait été infecté par deux coronavirus en même temps et par le COVID-19. Le même processus peut se produire dans une boîte de Pétri“.

“En d’autres termes, le COVID-19 pourrait avoir été créé à partir de cet événement de recombinaison chez un hôte animal ou il pourrait s’être produit dans une expérience de culture cellulaire. Je suis certainement très favorable à une enquête scientifique. Son seul objectif devrait être d’aller au fond des choses pour savoir comment cette pandémie s’est produite et comment nous pouvons prévenir une future pandémie.”

N’oubliez pas que l’année dernière, toute dénonciation de ces faits était passible d’un bannissement des médias sociaux, d’une démonétisation et d’articles à charge de la part de propagandistes colportant les points de discussion du PCC.

