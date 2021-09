Emmanuel Macron a relevé ce jeudi 2 septembre le défi lancé par Carlito et McFly.

À l’occasion de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a assuré, dans un court discours de deux minutes, faire le maximum pour que la reprise soit la plus normale possible. « Face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention », exprime le chef de l’Etat en montrant le portrait des deux youtubeurs qu’il tient à la main depuis plusieurs secondes.

Rendre hommage au regretté professeur #SamuelPaty, assassiné par l’islamisme, tout en exposant la photo de deux guignols de YouTube dans le cadre d’un pari potache : les mots manquent pour qualifier ce niveau d’indécence et d’irrespect. MLP https://t.co/2zcLwhN1nu — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 2, 2021

“«Rendre hommage au regretté professeur #SamuelPaty, assassiné par l’islamisme, tout en exposant la photo de deux guignols de YouTube dans le cadre d’un pari potache : les mots manquent pour qualifier ce niveau d’indécence et d’irrespect», a tweeté la présidente du Rassemblement national.”

Macron a repris son discours sur un ton plus sérieux, rendant notamment hommage à Samuel Paty, le professeur d’histoire assassiné en octobre dernier après un cours sur la laïcité.