Un parcours professionnel qui offre actuellement de nombreuses opportunités est la formation des formateurs. Nous sommes nombreux à ressentir une grande vocation à enseigner aux autres, mais le désir et la volonté ne suffisent pas.

Dans d’autres cas, de nombreux professionnels ont besoin à des moments précis de former leurs équipes, de leur enseigner de nouveaux programmes, méthodes de travail, etc. Toutefois, ils ne savent pas comment s’attaquer à cette tâche. Et ce, en raison du fait qu’enseigner à quelqu’un nécessite de connaître, en plus de la matière, toute une série de techniques, de méthodologies, de systèmes de travail et d’évaluation pour que les objectifs soient atteints.

Que signifie la formation professionnelle pour adultes ?

Le formateur en formation professionnelle élabore des programmes de formation en fonction des demandes des particuliers, des entreprises et des multiples promoteurs. Il doit étudier la demande de formation, identifier les compétences à acquérir ainsi que déterminer les contenus et les situations d’apprentissage. Le formateur organise la progression du processus d’apprentissage, en définissant les étapes clés et les moyens de les mettre en œuvre. Il élabore et conduit les sessions de formation. Il anticipe et identifie les difficultés d’apprentissage et met en place des stratégies de remédiation. Il évalue les acquis des apprenants.

Comment accéder à ce métier ?

Pour travailler en tant que formateur , la première étape consiste à obtenir la formation nécessaire et cela peut être réalisé en suivant un programme agréé comme celui qui est enseigné dans l‘Académie PNL Eric MATHIASIN en Guadeloupe. Là, un diplôme officiel est obtenu et les connaissances en compétences didactiques et pédagogiques pour enseigner des cours liés à la formation continue dans des entreprises, des académies, des écoles, des ateliers ou d’autres centres de formation spécialisés.

La durée des programmes de formation peut être largement adaptée aux besoins du participant. Comme de nombreuses personnes souhaitant devenir formateur indépendant en Guadeloupe sont actives professionnellement, le programme peut être suivi en présentiel ou en ligne.