Didier Raoult : après la dose booster, les personnes infectées ont la charge virale la plus élevée et sont très contagieuses

Le Pr Raoult rappelle qu’en France il y a eu trois décès d’enfants de moins de 15 ans dus au covid et ces trois enfants avaient des comorbidités.

« Avec, en plus, l’interdiction à tous les Juifs d’entrer dans tous les lieux publics (restaurants, bals, réunions sportives…). Ceci n’a rien à voir avec la solution finale et l’extermination des Juifs dans les camps de concentration. C’est comment on a mis en place une discrimination d’une partie de la population […] Maintenant on réinvente l’ostracisation, la marginalisation d’une population parce qu’elle désobéit. Je ne suis pas d’accord avec ça. »

Professeur Didier Raoult dans sa vidéo hebdomadaire : Les personnes infectées dans les 7 jours suivant la dose booster ont la charge virale la plus élevée et sont très contagieux !

Peut-on déduire que la vaccination amplifie l'épidémie ?

